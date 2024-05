Verso Frosinone-Inter, Inzaghi prepara il turnover: dentro Arnautovic e Bisseck

L’Inter si prepara alla sfida di domani sera al Frosinone valevole per la 36esima giornata di Serie A. I nerazzurri dopo la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo vorranno rifarsi per tornare a vincere in una trasferta in cui il Frosinone ha uno disperato bisogno di punti per salvarsi. Inzaghi pensa al turnover, con l’obbiettivo di far giocare chi ha giocato meno.

Verso Frosinone-Inter, chance per Arnautovic e Bisseck dal 1′

Secondo “Sky Sport” l’allenatore nerazzurro starebbe pensando a una squadra distante in parte dai titolari. Potrà essere l’occasione per Bisseck dal primo minuto, come anche per Arnautovic visto che nella partita di Reggio Emilia aveva giocato Sanchez, con molto probabilmente Lautaro che siederà inizialmente in panchina.