Verso Inter-Empoli, Inzaghi senza De Vrij e Acerbi | Scatta l’ora di Bisseck

Verso Inter-Empoli, problemi in difesa per Simone Inzaghi

Aspettando di conoscere il futuro di Acerbi, Inzaghi corre ai ripari visto che per la sfida contro l’Empoli, il tecnico potrebbe giocare senza il difensore della Nazionale Italiana ma anche senza De Vrij, che ha riportato un problema muscolare con Inzaghi che deve trovare quindi diverse alternative in difesa.

Verso Inter-Empoli, tocca a Bisseck e Bastoni

“Tornando al centro della difesa, l’alternativa a Bastoni potrebbe essere Bisseck, che ha fatto passi da gigante in questi mesi. La personalità non gli manca, ma per occupare quel ruolo dovrebbe comunque essere disciplinato e potrebbe volerci qualche tempo. Più facile, magari, che venga utilizzato sul centrosinistra. Del resto, all’Aarrhus, in Danimarca, dove l’ha prelevato l’Inter, giocava proprio in quella posizione. Questo il punto fatto da “Il Corriere dello Sport”.