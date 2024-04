Inter, in arrivo la fumata bianca per il rinnovo di Barella

L’Inter sta provando a prolungare anche il contratto di Nicolò Barella, vice-capitano e leader della squadra di Inzaghi.

Inter, il rinnovo di Barella

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il rinnovo del contratto del centrocampista sardo fino al 2029 è stato concordato a Madrid in vista della partita con l’Atletico. Adesso si attende solo l’approvazione del presidente Zhang per la firma. L’accordo sarà di 7 milioni di euro a stagione più bonus e sarà solo questione di tempo per la fumata bianca.