Inter, ancora in dubbio il futuro di Dumfries | Come sostituto piace un difensore dell’Atalanta

Ancora stallo sul rinnovo di Dumfries, l'Inter in caso di cessione rinvestirebbe sul mercato per un nuovo terzino

Il futuro di Dumfries è ancora incerto, il difensore dell’Inter è l’unico che potrebbe lasciare Milano dei titolari di Inzaghi. Il suo rendimento in tre anni in nerazzurro è stato molto altalenante, proprio per questo la dirigenza non forzerà il suo rinnovo in cui si è ancora fermi dallo scorso inverno con l’entourage dell’olandese che chiede 5 milioni l’anno, con l’Inter ferma a 4. Il contratto del difensore scadrà il prossimo anno, e le parti torneranno a parlarne.

Inter, piace Holm dell’Atalanta come sostituto

Dopo le prestazioni di Dumfries se dovesse arrivare una sua cessione l’Inter non lo riterrebbe un sacrificio come scrive il “Corriere dello Sport”, anche se nelle ultime settimane l’olandese sembra aver aperto a rivedere una possibile offerta al ribasso. Ma i nerazzurri sono pronti anche ad andare sul mercato, piace Holm dell’Atalanta per il prossimo anno e potrebbe essere lui il sostituto. Sono valutazioni che dovrà fare la dirigenza insieme a Simone Inzaghi, considerando che la cifra dell’eventuale cessione di Dumfries verrà rinvestita proprio sul mercato.