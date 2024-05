Inter, il 20 maggio si avvicina | Due i possibili scenari

Il futuro di Zhang non sembra essere più in bilico

Il quotidiano TuttoSport oggi fa il punto sulle vicende societarie di casa Inter: mancano dodici giorni al 20 maggio, l’ultimatum a disposizione di Steven Zhang per rimborsare al fondo Oaktree il prestito da 275 milioni ottenuto nel 2021 e salito, con gli interessi, a 375-385 milioni. Grand Tower, una delle holding con cui Suning controlla l’Inter e che ha ricevuto il prestito, non restituirà la sopracitata cifra entro i prossimi tredici giorni e in questo momento sono due i possibili scenari.

Inter, due sono gli scenari possibili

Da un lato c’è la possibilità di un posticipo della data ultima per rimborsare Oaktree, spostando quindi di almeno 12 mesi la data per restituire il tutto. Dall’altro un nuovo finanziamento triennale col fondo Pimco, ricevendo circa 400 milioni che servirebbero per chiudere il rapporto con Oaktree e proseguire nella gestione ordinaria dell’Inter.

Zhang in queste ore non sta prendendo in considerazione la possibilità di una immediata cessione. E’ chiaro però che senza questo passaggio l’Inter non potrà definire i rinnovi di Simone Inzaghi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Per i primi due accordato un ingaggio da circa sette milioni di euro a stagione, mentre col nuovo contratto il capitano nerazzurro andrà a guadagnare una cifra tra i nove e i dieci milioni di euro.