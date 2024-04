Inzaghi a caccia del record di Mancini | Può fare la storia dell’Inter

Simone Inzaghi dopo aver trovato il suo primo scudetto nella sua carriera, e aver riportato l’Inter a vincere un campionato che non accadeva dalla stagione 2020/2021, il tecnico nerazzurro non vuole fermarsi qui.

L’Inter può ancora superare i 97 punti della stagione 2006/2007

Dopo la seconda stella raggiunta proprio nel derby contro il Milan, Inzaghi è a caccia del record che lo porterebbe diretto nella storia del club. Il record di punti in un singolo campionato di Serie A nella storia dell’Inter lo detiene Roberto Mancini con 97 punti nella stagione 2006/2007. Potenzialmente a cinque giornate dalla fine, l’Inter potrebbe arrivare ancora a 101 punti se dovesse vincerle tutte. Uno stimolo in più per Inzaghi per avere ancora più soddisfazione di una stagione memorabile. Lo rivela “Tuttosport”.