Il derby-scudetto si avvicina, l’Inter si prepara a vincere contro i cugini rossoneri per ottenere i tre punti che porteranno la vittoria del ventesimo scudetto. Per il derby della Madonnina Simone Inzaghi avrà a disposizione tutti.

Verso Milan Inter, Inzaghi ha un solo dubbio

Tutta l’Inter a disposizione di Simone Inzaghi nella settimana che porta al derby-scudetto. Il tecnico a questo punti avrà un solo dubbio di formazione per la sfida. L’Inter affronterà la partita dell’anno con la sua migliore formazione. Simone Inzaghi avrà una rosa al completo per davvero, sia negli undici titolari di sempre sia negli altri 14 che popoleranno la panchina. La prima volta che succede, infatti non era mai capitato all’Inter in questa stagione che il tecnico piacentino avesse 25 giocatori disponibili.

Lunedì, invece, ci sarà il pienone in panchina, e ritorno in campo della migliore formazione possibile. L’unico dubbio per Simone Inzaghi è sulla fascia destra: sarà ballottaggio tra Dumfries e Darmian.

Il derby Milan-Inter si disputerà lunedì 22 aprile alle 20:45 e potrebbe rimanere nella storia. La stracittadina milanese numero 239 potrebbe rimanere nella storia del calcio italiano perché l’Inter, vincendo, si aggiudicherà il 20esimo scudetto.