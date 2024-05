Inter, pronto il rinnovo con aumento per Inzaghi | I dettagli

Il tecnico nerazzurro è in procinto di firmare il rinnovo con l'Inter con un adeguamento di ingaggio.

L’Inter riconosce i meriti di Simone Inzaghi ed è pronta a premiarlo. Dopo la vittoria del campionato e la conquista della seconda stella, il tecnico è in procinto a firmare il rinnovo con un ingaggio ritoccato rispetto ai 4 milioni all’anno che percepisce attualmente. L’attuale contratto scade nel 2025, e i nerazzurri si sono mossi in anticipo per evitare tentazioni dall’estero.

I dettagli del rinnovo di Inzaghi con l’Inter

Secondo La Gazzetta dello Sport la contrattazione tra l’Inter e l’entourage di Inzaghi entrerà nel vivo a breve, ma le indiscrezioni sono di un rinnovo biennale con opzione per un terzo anno. Lo stipendio partirebbe da 6 milioni di base, con la possibilità di arrivare a 6,5 con i bonus. L’intenzione dei nerazzurri è continuare con l’allenatore emiliano per tanto tempo, e puntare sempre più in alto.