Inter, proposto a Dumfries il rinnovo. Si attende la risposta entro maggio | La situazione

Dumfries e l’Inter si sono avvicinate per parlare di rinnovo anche se le parti per ora sono distanti, i nerazzurri hanno dato tempo fino a metà maggio all’olandese per decidere se accettare la proposta di rinnovo, o andare via. Il contratto di Dumfries scade a giugno 2025 e l’Inter non vuole perderlo a zero, e vuole evitare spiacevoli inconvenienti che sono capitati gli anni precedenti con altri giocatori.

Inter, Dumfries ad un bivio: accettare la proposta nerazzurra o essere ceduto

Secondo la “Gazzetta dello Sport” a novembre la dirigenza nerazzurra aveva offerto a Dumfries 4 milioni di euro fino al 2027, una via di mezzo tra quanto prende in questo momento il calciatore 2,5 milioni, e la richiesta che era il doppio. Da parte dell’entourage non ci sono state risposte. Risposta che arriverà però a breve, anche perchè se non dovesse accettare i campioni d’Italia tornerebbero sul mercato, la dirigenza lo valuta 20 milioni di euro. L’Inter vorrà una risposta il prima possibile anche per tornare eventualmente sul mercato preventivamente su quella zona del campo.