Fantacalcio – El Azzouzi, Dorgu e Zirkzee Top di giornata; flop Svilar, Dumfries e Calabria

Tra turni europei, recuperi di campionato e semifinali di Coppa Italia, la 33^ giornata ha esaltato per il Fantacalcio Zirkzee, Dorgu e El Azzouzi. Vediamo tutto nel dettaglio.

PORTIERI- Con un bel 6,5 e la porta imbattuta è Montipo’ il numero uno di giornata; alle sue spalle sono moltissimi gli estremi difensori che chiudono raggiungendo almeno la sufficienza. Spazio allora per Sommer, Di Gregorio ed Ochoa, tutti meritevoli della stessa votazione del veronese ma con fanta media più bassa a causa delle reti incassate (5,5 per il neo campione d’Italia, 4,5 per gli altri due). In fondo alla classifica del turno finiscono invece Svilar e Consigli, entrambi con un 6 di partenza che diventa 3 alla luce dei gol subiti. Male anche due mostri sacri come Szczesny e Maignan che chiudono con un 3,5 partendo rispettivamente da 6 e 5,5.

DIFENSORI – Il leccese Dorgu domina la giornata con il suo 7,5 “tramutato” in 10,5 grazie alla rete insaccata nella sfida con l’Empoli. Toccano tutti quota 10 Mina, Acerbi, Gendrey e Coppola. A livello prestazionale ottimi risultati per Calafiori e Gallo con il loro 8 (7+assist). Stavolta giornata davvero storta per Dossena che infila la propria porta e passa da 5 a 3. Dumfries e Calabria arrivano ala stessa fantavotazione partendo dal 4 e sommandovi un cartellino rosso. Poco meglio Theo Hernandez che rimedia un 4,5 al quale aggiunge il malus rosso (fm. 3,5).

CENTROCAMPISTI – La rete che sblocca il match dell’Olimpico porta El Azzouzi, autore anche di un assist, ad un ottimo 11,5 finale. Si ferma a 10,5 il suo collega Saelemaekers mentre De Ketelaere, Gaetano, Luis Alberto e Maldini meritano 10. I giallorossi Paredes e El Shaarawy ed il neroverde Thorstvedt sono i peggiori del ruolo in questo turno con un complessivo 4,5. I primi due penalizzati dal giallo. Male anche Locatelli, Pulisic, Volpato e Gagliardini con un secco 5 in pagella.

ATTACCANTI – La vittoria del Bologna contro la Roma frutta un 11 complessivo a Zirkzee che oltre alla rete registra un assist ma anche un cartellino giallo. Mezzo punto in meno (10,5) per Thuram. Arrivano a toccare quota 10 Tourè, Cerri, Kouamè, Vlahovic, Piccoli e Aznoun. Nota di merito per Lookman che merita 7 in pagella ed arriva a 9 grazie a ben due assist. Penalizzato da un’ammonizione e privo di bonus, Luvumbo è comunque da applausi con il suo 7,5 di partenza che contribuisce al bel pareggio del Cagliari contro la Juventus. Peggior attaccante di giornata è Laurientè con 4,5 frutto di una prestazione incolore condita da un cartellino giallo. Pienamente insufficienti (5) anche Djuric, Pinamonte, Lucca e Ekuban.