Punto GG – L’Inter fa festa; il Bologna corsaro si avvicina alla Champions

L’Inter conquista scudetto e seconda stella; il Bologna avanza verso la Champions

Proprio nell’occasione più sognata dai propri sostenitori l’Inter infligge al Milan la sesta sconfitta consecutiva nei derby e si aggiudica scudetto e seconda stella, superando i rivali cittadini anche in questa particolarissima competizione. Per la squadra di Inzaghi è un titolo meritatissimo e mai messo in discussione durante un cammino praticamente senza errori e battute d’arresto. Per il Milan si chiude una settimana terrificante che l’ha visto in pochi giorni eliminato dall’Europa League e poi impotente spettatore del trionfo degli avversari più sportivamente “odiati”.

Alle spalle delle milanesi la corsa per la qualificazione alla prossima Champions prosegue tra alti, bassi e colpi di scena. Stavolta il risultato più eclatante è del Bologna che continua la sua scalata espugnando con merito il campo di una Roma forse appesantita dai pensieri e dalle fatiche europee. I felsinei sciorinano l’ennesima prestazione di alto livello e nonostante l’assenza pesantissima di Ferguson impongono il loro gioco ispirato da uno Zirkzee in grande spolvero e ormai prossimo all’incoronazione a nuovo fuoriclasse del nostro torneo.

Juve ennesima toppa; risalgono Atalanta e Lazio mentre crolla ancora il Napoli

La Juventus rischia grosso pure a Cagliari strappando un pareggio in rimonta dopo un primo tempo da incubo. La squadra di Allegri, forse distratta dal prossimo impegno di Coppa Italia, mostra ancora una volta il suo aspetto peggiore per poi recuperare grazie alla forza di Vlahovic ed un pizzico di fortuna. L’Atalanta invece torna a vincere dopo un periodo di grande difficoltà seppur illuminato dallo storico successo sul Liverpool. La Lazio con Tudor manifesta i primi sintomi di una continuità (tre successi e una sconfitta sia pure nel derby da quando è in panchina) che in questa stagione non si era mai vista. Se basterà per rientrare nel giro dell’Europa “che conta” dipenderà però anche, se non soprattutto, da quanto sapranno fare le altre contendenti che al momento vantano ancora un discreto vantaggio. Ormai fuori il Napoli, trafitto anche ad Empoli e palesemente in confusione tecnica; i partenopei però potrebbero fare da ago della bilancia nel proseguo del torneo dovendo affrontare Roma e Udinese oltre che Fiorentina, Bologna e Lecce, tutte compagini ancora in corsa per i loro rispettivi obiettivi.

Coda bollente: il Lecce quasi salvo, Udinese nel caos

In zona pericolo successi pesantissimi di Lecce, Empoli e Verona. Gli scaligeri inguaiano paurosamente l’Udinese che infatti esonera Cioffi affidando a Fabio Cannavaro lo sprint finale per restare in serie A. I complimenti a Baroni sono ormai terminati ma non ci stancheremo mai di rinnovarglieli perché anche solo l’essere ancora in lizza per la salvezza dopo quanto accaduto in gennaio riveste già il carattere di un’impresa. Anche il Lecce affossando il Sassuolo si tira parecchio su e comincia a guardare con discreto ottimismo la sua classifica; pure Gotti, tecnico di pochissime parole e molti fatti, andrebbe forse maggiormente valorizzato. Nicola con il suo Empoli si permette il lusso di piegare i campioni d’Italia (o quel che ne resta) ma tre punti di vantaggio sulla coppia Frosinone-Udinese sonio ancora pochi per respirare con una certa tranquillità.