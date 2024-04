Fantacalcio – Siete pronti a schierare la formazione? Ecco tutti i consigli

Di nuovo in campo, senza sosta, tutto d’un fiato a cercare la miglior formazione possibile per il prossimo turno di Fantacalcio che inizierà stasera e si concluderà lunedì 29.

Si parte subito con un match importante per la salvezza tra FROSINONE e SALERNITANA. I granata sono ormai con entrambi i piedi in serie B e giocano solo per dignità e orgoglio quindi per i ciociari sarà un’occasione d’oro per incamerare punti pesanti verso la permanenza. Tra i padroni di casa punteremmo su Cheddira, in grande spolvero, e su Soulè che vive invece una fase di appannamento. Al loro fianco Mazziteli e Brescianini potrebbero portare bonus dal centrocampo. Per stavolta rischieremmo anche Turati. Per Colantuono flebili speranze riposte in Tchaouna, Ikwuemesi e Martegani. Possibili sorprese per Ibrahimovic, Kaio Jorge e Simy.

Sabato tre partite in programma. Si comincia alle 15,00 con LECCE-MONZA. Brianzoli a caccia di un piazzamento di prestigio, salentini vicini ad una salvezza che va però ancora messa nel carniere in maniera definitiva. Tra i padroni di casa puntiamo su Krstovic, Oudin e Gallo con Dorgu e Piccoli scalpitanti; per la squadra di palladino fari accesi verso Colpani, Pessina e Zerbi. Outsider Valentin Carboni e naturalmente Maldini. Falcone e Di Gregorio, tra i migliori portieri in assoluto per questa stagione, potrebbero fare entrambi al caso vostro. Alle 18,00 JUVENTUS-MILAN una gara che in passato ha spesso rivestito il ruolo di “sfida scudetto” e che invece quest’anno, complice il rendimento non certo brillante di entrambe, vale al massimo per un piazzamento europeo. I bianconeri cercheranno riscatto dopo la sconfitta “qualificante” in Coppa Italia con la Lazio; per loro le frecce più acuminate saranno Chiesa, Vlahovic, Rabiot e Gatti. Per i rossoneri, ridotti ai minimi termini in difesa dopo le squalifiche stracittadine, possibilità per Giroud, Leao e Pulisic. Occhio pure a Loftus-Cheek e Bremer. Sempre validi i due portieri anche se in questo caso da prendere un po’ con le pinze… Il sabato si chiude con LAZIO-VERONA. I capitolini necessitano dei tre punti per dare l’ultimo assalto ad una qualificazione europea mentre gli scaligeri sono in piena lotta per la salvezza. Tra i biancocelesti spazio a Castellanos, Luis Alberto ed il rientrante Zaccagni. Occhi aperti pure per Guendouzi e Felipe Anderson. Baroni punterà le sue fiches su Noslin, Folorunsho e Lazovic. Carte da giocare in corsa Bonazzoli ed Henry.

Domenica “calda” con cinque sfide tra formazioni in cerca di traguardi diversi. Alle 12,30 l’INTER festeggerà lo scudetto ospitando il TORINO che avrà il compito di allontanare il ruolo da vittima sacrificale. Per farlo Juric aspetterà segnali importanti da Zapata, Sanabria e Bellanova. Buongiorno e Okereke possibili sorprese da bonus. Nei nerazzurri, salvo turnover insospettabili, spazio a Lautaro, Thuram, Dimarco e Calhanoglu. Jolly Frattesi e Pavard. Sommer garanzia da spendere. Alle 15,00 BOLOGNA-UDINESE vedrà i felsinei sempre più protesi verso un sogno e i bianconeri alla disperata ricerca di punticini salvezza, specie dopo il regalo concesso alla Roma nel mini recupero di ieri. Motta pronto a schierare Zirkzee, Orsolini, Saelemaekers e Fabbian; Cannavaro spera il Lucca, Pereyra e Samardzic. Skorupski può essere più di un’opzione. Alle 18,00 ATALANTA ed EMPOLI si affronteranno con in mente Europa e salvezza. Nerazzurri con Scamacca, Lookman e Koopmeiners in grande spolvero. Dalla panchina anche De Ketelaere e Tourè possono far male. Nicola si aggrapperà a Niang, Zurkowski e Cambiaghi. Alla medesima ora sfida affascinante al Maradona tra NAPOLI e ROMA. Azzurri all’ultima spiaggia per una piazza europea e per salvare almeno la faccia in una stagione inguardabile. Per Calzona saranno Osimhen, Kvaratskhelia, Politano e Zielinski le pedine più importanti. De Rossi, senza qualche titolare specie in difesa, farà appello alle doti di Dybala, Pellegrini, Azmoun e Cristante. Occhio ai portieri e a Di Lorenzo, Ngonge, Baldanzi e Abraham. La lunga kermesse domenicale lascerà il passo con FIORENTINA-SASSUOLO. I neroverdi ormai disperati cercheranno punti con Pinamonti, Volpato e Defrel. Per Italiano saranno Belotti, Beltran, Gonzalez e Quarta gli uomini più importanti. Terracciano può essere utile.

Lunedì posticipo conclusivo con GENOA-CAGLIARI scontro tutto rossoblù. I padroni di casa sono ormai salvi e giocheranno in scioltezza, i sardi invece hanno ancora bisogno di qualche punto per tirarsi fuori definitivamente dai guai. Gilardino cecherà conferme da Retegui, Gudmundsson e Badelj; Ranieri avrà in Luvumbo, Gaetano e Viola i suoi assi nella manica.