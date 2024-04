Inter, affaticamento muscolare per Acerbi | Salterà la sfida col Torino

È aria di festa quella che si respira in casa Inter, dopo la vittoria del ventesimo Scudetto, ma è già ora di scendere in campo per i neo-laureati Campioni d’Italia che affronteranno il Torino domenica alle 12:30, e nonostante l’obiettivo ormai raggiunto, scenderanno in campo con gran parte dei titolari, ma tra questi non ci sarà Francesco Acerbi, che nelle ultime ore ha rimediato un infortunio rimediato nelle ultime ore.

Inter, l’infortunio non desta particolari preoccupazioni

Sembra essere solo un affaticamento muscolare il problema fisico che terrà fermo Acerbi per la 35esima giornata di Serie A. Le sue condizioni non preoccupano Inzaghi, che però preferisce non rischiare il centrale ex Lazio nel match contro il Toro per evitare che il problema possa sfociare in qualcosa di più serio.

A sostituire il centrale sarà probabilmente il compagno di reparto Stefan De Vrij, che fino ad ora ha sempre risposto in modo positivo quando è stato schierato tra i primi undici.