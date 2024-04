Inter-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Domani sarà il giorno della grande festa in casa nerazzurra dopo la vittoria nel derby che ha consegnato aritmeticamente lo Scudetto agli uomini di Inzaghi. Se il Torino dovesse fare risultato a San Siro potrebbero riaprirsi delle chance di prendersi un posto in Europa. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 28 marzo alle ore 12:30.

Probabili formazioni Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric