Bayer Leverkusen-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Nonostante lo 0-2 dell’andata, la Roma ci crede come si può percepire dalle parole in conferenza stampa di Daniele De Rossi. Se i giallorossi dovessero fare l’impresa raggiungerebbero per la prima volta nella storia per due anni consecutivi la finale di Europa League mentre il Leverkusen potrebbe giocare l’ultimo atto di una competizione europea 22 anni dopo la finale di Champions del 2002. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in chiaro su Rai 1 mentre in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 9 maggio alle ore 21.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Roma

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All. Xabi Alonso

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi