All'Inter piace troppo Gudmundsson, a fine maggio ecco la strategia per portarlo via da Genova

Gudmundsson piace troppo all’Inter. I nerazzurri stanno cercando la strada giusta per arrivare al giocatore e soprattutto al Genoa. Non è facile, non sarà facile, ma l’ultima idea è quella di una “trattativa alla Frattesi”.

Inter, strategia alla Frattesi per portare Gudmundsson ad Appiano

L’islandese in forza al Genoa ha un prezzo davvero molto alto, la società ligure chiede anche più di 35 milioni. Ma a Viale della Liberazione non possono permettersi un giocatore a questa cifra, a meno non si riuscirà a fare cassa con qualche cessione importante. I dirigenti nerazzurri stanno cercando di capire quale sia la giusta operazione da mettere in atto. L’ultima idea è quella che la scorsa estate è stata utilizzata per portare Frattesi ad Appiano Gentile: prestito con obbligo di riscatto.

Il prestito verrebbe pagato dalla cessione di un giovane, conservando, magari, il diritto per riprenderselo ad una cifra prefissata. Il giocatore che verrebbe “sacrificato” per la trattativa è Zanotti. Il classe 2003, sta crescendo come laterale destro e l’Inter lo ha ceduto in prestito al San Gallo, inoltre è anche titolare dell’Italia Under 21 .

A Milano non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire Gudmundsson, visto che è nel mirino di numerose squadre italiane ed estere.