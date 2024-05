Frosinone-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Il Frosinone si gioca la salvezza mentre l’Inter ha già vinto lo Scudetto e potrebbe far ancora turnover dopo la sconfitta col Sassuolo. I ciociari hanno sempre perso in cinque incontri in Serie A contro i nerazzurri e in tre di queste non ha mai trovato la rete. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN venerdì 10 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Frosinone-Inter

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Gelli, Valeri; Brescianini, Soulé; Cheddira. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi