Sinner distrugge Medvedev e raggiunge la finale del Masters 1000 a Miami

Jannik Sinner non finisce di stupire, demolisce Medvedev e raggiunge la finale del Masters 1000 di Miami dove attende il vincente della match tra Dimitrov e Zverev.

Sinner in caso di successo in finale potrebbe sopravanzare in classifica Carlos Alcaraz che è stato sconfitto da Dimitrov.

Sinner questa sera ha demolito Medvedev con il punteggio di 6-1 6-2 che non ammette repliche, una dimostrazione di forza clamorosa da parte del tennista italiano che ora sogna l’aggancio a Djokovic fresco di cambio allenatore.

Mentre a Sinner è riuscito il solito gioco, il russo è riuscito a sbagliare tutto, a volte anche gli scambi più semplici, l’italiano ha dovuto però annullare in tutto il match tre palle break, due nel primo set ed una nel secondo.