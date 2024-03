Futsal: Coppa Italia al Napoli, l’Olimpus Roma si arrende in finale (6-3)

Finalmente è arrivato il momento di scrivere la storia: si affrontano Napoli Futsal e Olimpus Roma, per decidere chi si aggiudicherà questa 39° edizione della Coppa Italia, succedendo nell’Albo d’oro al Real San Giuseppe.

Il Napoli vince la Coppa Italia, Olimpus Roma ko in finale

a cura di Roberto Martin

Partenza fulminea dei partenopei, che si portano in vantaggio col solito Borruto, che, come un lampo, brucia i difensori e batte Ducci, dopo solo 45 secondi . Risponde l’Olimpus, sull’asse Fortino-Dimas, ma Cutrupi non trova la deviazione vincente sottoporta. Mancuso ben pescato in area romana, tira fuori di un soffio. Si mette in proprio Isgrò, e costringe De Gennaro in angolo. Bolide di Marcelinho, che costringe ancora l’estremo difensore napoletano in angolo, e sul corner successivo è capitan Dimas, a trovare il pertugio giusto al 9’38”, portando in parità i suoi. Sale l’Olimpus, sull’entusiasmo del goal realizzato, e ancora Dimas e Tres, costringono De Gennaro agli straordinari. All’improvviso accelerazione e botta da fuori di Mancuso, su cui non riesce a trattenere Ducci, e il Napoli ripassa avanti al 13’02”. Palo clamoroso di Borruto, dopo una ripartenza tre contro uno della squadra di Colini. Risponde Fortino, che protegge palla in area partenopea e prova a beffare il portiere, con un pregevole colpo di tacco. Ancora Napoli in rete, con Bolo al 16’27” sugli sviluppi di un calcio piazzato respinto, in cui il 24 azzurro era lesto ad avventarsi e a trafiggere Ducci. Marcelinho tenta la reazione, sulla diagonale di destra, ma il suo tiro si perde fuori. Ancora ripartenza ad alta velocità per la squadra azzurra, con assist di Perugino a Bolo, la cui conclusione viene miracolosamente deviata in angolo da Ducci. Ancora Borruto protagonista: ruba il tempo alla difesa capitolina, e costringe al fallo Fortino, che già ammonito, subisce il secondo cartellino giallo al 18’59” e lascia anzitempo il terreno di gioco. Con l’uomo in più, gli azzurri, aumentano il divario, al termine di un’azione rocambolesca con due salvataggi davanti alla porta, prima che Bolo trovi il varco giusto, spedendo la sfera alle spalle di Ducci. Il primo tempo si chiudeva col vantaggio Napoli per 4 a 1. Ad inizio ripresa Dimas concludeva a lato di poco,e sul cambio di fronte Cutrupi spendeva il giallo per fermare l’inarrestabile Borruto. De Luca si invola e sciupa con un pallonetto fuorimisura, sul fronte opposto al termine di una mischia in area, Marcelinho riduce le distanze al 4’35”. Sale in cattedra Ducci che si oppone a Saponara da due passi, ma la successiva azione, è ancora Borruto a condurre una palla a velocità supersonica, e a chiudere in rete dopo un triangolo con De Luca al 6’05”. Un indomito Dimas, rubava palla e concludeva a fil di palo. L’Olimpus tenta il tutto per tutto con Tres, portiere di movimento. Marcelinho, al 6’05” realizza dopo una tambureggiante azione, in cui il 19 dei blues riesce a beffare De Gennaro da due passi, con un pallonetto. Colini, fa la mossa special -one, mettendo a sua volta il portiere, ma i capitolini sfiorano la rete al termine di una clamorosa mischia in area. Alla prima palla sbagliata però, il Napoli ne approfittava con Bolo, e realizzava con la porta sguarnita al 18’05”. Poi c’era tempo solo per triplice fischio dei direttori di gara, il Napoli si aggiudicava la prima Coppa Italia della sua storia, e festeggiava sotto lo spicchio dei rumorosi tifosi a seguito. Una partita, bella, vibrante e spettacolare, che non ha tradito le attese della vigilia. Gli azzurri, mantengono la Coppa in Campani, succedendo come già detto al real san Giuseppe. Delusione Olimpus Roma, per cui il tempo di vincere è stato ancora rimandato.

MOMAP NAPOLI FUTSAL-OLIMPUS ROMA 6 – 3 (4-1 p.t.)

MOMAP NAPOLI FUTSAL: De Gennaro, Perugino, Borruto, Salas,Bolo; Ercolessi, De Luca, Mancuso, Colletta, De Simone, Saponara, Caio. All. Fulvio Colini

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Cutrupi, Fortino, Dimas; Gabriel, Isgrò, Ceccarelli, Marcelinho, Biscossi, Cutruneo, Rodriguez. All. Daniele D’Orto

MARCATORI: 0’45” p.t. Borruto (N), 9’38” Dimas (O), 13’02” Mancuso (N), 16’27” Bolo (N), 19’58” Bolo (N), 4’35” s.t. Marcelinho (O), 6’05” Borruto (N), 16’11” Marcelinho (O), 18’05” Bolo (N)

AMMONITI: Rodriguez (O), Dimas (O), Bolo (N), Fortino (O), Cutrupi (O), Marcelinho (O), Mancuso (N)ESPULSI: al 18’59” del p.t. Fortino (O) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Chiara Perona (Biella), Simone Zanfino (Agropoli) CRONO: Luca Paverani (Roma 2)

@foto Libralato_Divisione calcio a 5