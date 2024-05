Serie C: il programma dei Playoff in attesa della decisione sul Taranto

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari del primo turno dei playoff di girone, in programma martedì 7 maggio 2024. Il terzo match del Girone C è in attesa del giudizio del Tribunale in merito alla penalizzazione del Taranto di 4 punti, se il ricorso verrà accettato i pugliesi entreranno in gioco nei playoff nazionali.

GIRONE A

ATALANTA U23-TRENTO ore 20.30

GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI ore 20.30

LEGNAGO-LUMEZZANE ore 20.30

GIRONE B

GUBBIO-RIMINI 20.30

JUVENTUS NG-AREZZO 20.30

PESCARA-PONTEDERA 20.30

GIRONE C*

PICERNO-CROTONE ore 21.00 diretta Rai Sport

CERIGNOLA-GIUGLIANO ore 20.30