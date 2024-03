Affermazioni pesanti quelle di Salvatore Bagni, ospite delle colonne del Mattino. L’ex attaccante azzurro ha analizzato i motivi della crisi del Napoli a due giorni dall’eliminazione in Champions.

Napoli, l’ex azzurro duro nei confronti della società

Bagni ha affermato: “La squadra è viva. Il Napoli è migliorato tantissimo, nonostante l’eliminazione ad opera del Barça. In campo ho visto un’altra squadra rispetto al passato. Le responsabilità della crisi sono societarie. Ma prima di tutto il presidente De Laurentiis. Sono amico del patron, ma la genesi parte da lui: del resto è lui che decide tutto ed avrà pensato che poteva risolvere anche quest’anno ogni cosa. Forse ha peccato un po’ di presunzione. Per non parlare della scelta di Garcia che è stata assolutamente negativa. E poi via via tutto il resto”.

Bagni, continua: “Le responsabilità si spostano. Il mercato di quest’anno è stato fallimentare rispetto al passato. Incassi 50 milioni dalla partenza di Kim e prendi tre giocatori che sono serviti a poco. Dendoncker ancora non l’ho visto, Lindstrom gioca con il contagocce, Traorè è reduce da un lungo periodo di stop, Ngonge si era infortunato… Bisognava fare operazioni più mirate a gennaio. Magari spendendo qualcosina di più per sopperire alle mancanze che avevi e che hai ancora. Per non parlare di altre scelte. Io mi sarei tenuto Gaetano ad esempio: se metti fuori Zielinski devi avere un’altra mezzala e Gaetano ha sempre fatto gol e la porta la vede. Allora mi chiedo: perché non è stato fatto? Poteva essere utile. Registro tante cose negative anche nelle scelte di mercato”.