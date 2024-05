Solo un pari tra Cagliari e Lecce (1-1) | A Mina risponde Krstovic

Termina con un pari la sfida tra il Cagliari di Ranieri e il Lecce. A comandare il gioco è la squadra sarda che passa in vantaggio grazie alla rete di Yerri Mina, ex difensore del Barca.

Cagliari-Lecce, buon punto per la squadra di Ranieri

La squadra di Ranieri però a pochi minuti dal fischio del primo tempo resta in 10 per l’espulsione di Gaetano complicando le cose. Nella ripresa la squadra di Gotti spinge all’attacco e cerca il gol per pareggiare i conti, rete che arriva nel finale grazie al solito Krstovic servito perfettamente da Almqvist. Termina così la sfida dell’Unipol Domus, che regala un punto per parte.

Cagliari-Lecce, le probabili formazioni:

CAGLIARI: Scuffet, Dossena, Nandez (dal 46′ st Obert), Lapadula (dal 1′ st Wieteska), Deiola, Mina, Augello (dal 32′ st Azzi), Zappa (dal 1′ st Sulemana), Makoumbou, Gaetano, Luvumbo (dal 22′ st Shomurodov). A disp.: Radunovic, Aresti, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Obert, Kingstone, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. All. Ranieri

LECCE: Falcone, Pongračić, Baschirotto, Krstović, Oudin (dal 27′ st Almqvist), Dorgu (dal 14′ st Pierotti), Gendrey, Ramadani (dal 27′ st Rafia), Gallo, Blin, Piccoli (dal 1′ st Piccoli). A disp.: Brancolini, Samooja, Borbei, Almqvist, Rafia, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Pierotti, Touba. All. Gotti

Reti: 26′ pt Mina, 39′ st Krstovic

Ammoniti: Piccoli, Sansone, Ramadani, Scuffet, Nandez, Baschirotto, Deiola

Espulsi: Gaetano

Recupero: 3′ pt, 6′ st