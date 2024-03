De Laurentiis punge Sarri: “Troppo facile dare le dimissioni… da perdente”

Aurelio De Laurentiis punge Maurizio Sarri

Il patron del Napoli critica la scelta di Maurizio Sarri, dimissioni a sorpresa dell’ex tecnico dei partenopei da allenatore della Lazio. Queste le parole di De Laurentiis come riportate da mediaset: “Sono rimasto molto stupito delle dimissioni di Sarri. Nel bene e nel male devi portare avanti il tuo impegno fino alla fine per una questione di contratto con il club e i tifosi. Troppo facile dare le dimissioni, se dai le dimissioni sei un perdente”. De Laurentiis aggiunge: “Non so che problemi ci siano stati con Lotito – ha proseguito – Lotito non è irruente, semmai un esagitato che vuole fare di tutto e di più”.