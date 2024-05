Serie B: I risultati della 37^ giornata. Retrocede anche la Feralpisalò, Pojanpalo nega la promozione al Como

La rete di Pojanpalo nel finale nega la gioia della promozione in Serie A al Como, che pareggia a reti inviolate contro il Modena. Il venezia batte 2-1 la Feralpisalò che retrocede matematicamente in Serie C, mentre sono già certe dei playoff Sampdoria e Brescia che vincono rispettivamente contro Reggiana e Lecco. In zona retrocessione importante vittoria della Ternana contro il Catanzaro, mentre pareggiano Spezia, Bari ed Ascoli.

SERIE B, 37A GIORNATA

Brescia-Lecco 4-1 [12′ Bjarnason (B), 16-52” Moncini (B), 74′ Bianchi (B), 90’+1 Inglese (L)]

Cittadella-Bari 1-1 [6′ Pittarello (C), 16′ Nasti (B)]

Cosenza-Spezia 2-2 [5′-50′ Tutino (C), 45’+5 Reca (S), 72′ Elia (S)]

Modena-Como 0-0

Palermo-Ascoli 2-2 [1′ Brunori (P), 27′-90’+3 Caligara (A), 33′ Soleri (P)]

Parma-Cremonese 1-1 [25′ Vazquez (C), 58′ Mihaila (P)]

Pisa-Sudtirol 2-2 [43′ Bonfanti (P), 53′ Molina (S), 68′ rig. Odogwu (S), 72′ Moreo (P)]

Sampdoria-Reggiana 1-0 [16′ Esposito (S)]

Ternana-Catanzaro 1-0 [78′ Distefano (T)]

Venezia-Feralpisalò 3-1 [60’_90’+3 Pohjanpalo (V), 83′ Compagnon (F)]