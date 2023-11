A Napoli è tempo di bilanci dopo l’esonero di Garcia, i napoletani lo sanno bene che vincere è difficile ma ripetersi ancora di più, in 12 giornate di campionato sono state 4 le partite perse e il primo posto si allontana sempre di più.

I dati che spaventano

L’anno scorso Osimhen supera la media del 7 e Kvaratskhelia si avvicinava, quest’anno sembra che riconfermarsi sia difficile, poiché entrambi arrivano ad un rendimento pari a 6.50, è alto ma non stratosferico. Lobotka è sufficiente ma molto lontano da quanto si è visto nella scorsa stagione, Natan che avrebbe dovuto sostituire Kim non ha lo stesso impatto del sudcoreano e per quanto riguarda Mario Rui è il più grande downgrade di tutta la Serie A. Però c’è qualcuno che ha giovato della “cura Garcia” infatti Politano sta avendo un rendimento superiore di quello avuto con Spalletti.

I nuovi acquisti non soddisfano le aspettative, visto che Lindstrom fa ancora fatica ad imporsi mentre Cajuste ha giocato male le sue carte.