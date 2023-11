Garcia deluso: “Non era così che mi immaginavo l’ultimo saluto ai tifosi del Napoli”

Il Napoli cambia rotta e lo fa sostituendo il suo allenatore Rudi Garcia con l’arrivo di Walter Mazzari, quantomeno fino a giugno, come da contratto. Il tecnico francese non è mai stato ben visto da tifosi e giocatori della squadra partenopea ma il finale della sua avventura in Italia se l’aspettava diversa, come recita lui stesso con un post sul suo profilo Twitter.

Il messaggio ai tifosi azzurri

Queste le sue parole di dispiacere rivolte ai tifosi del Napoli: “Non era così che immaginavo di salutare I tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League. RG”.