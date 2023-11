Il nuovo allenatore del Napoli Walter Mazzarri è arrivato da poco a in città, per il tecnico toscano si tratta della seconda esperienza sulla panchina dei partenopei, che ha già allenato dal 2009 al 2013, collezionando 182 gare 89 vittorie,50 pareggi,43 sconfitte.

Napoli, l’arrivo di Mazzarri

Walter Mazzarri è arrivato poco fa a Napoli dove ha subito scambiato delle battute con i cronisti di CalcioNapoli24: “Sono stanco, sono due giorni che non dormo. È tutto bello come al solito”. Subito dopo l’allenatore si è recato al centro sportivo del Napoli con il suo storico vice Frustalupi ( ex Calciatore di Inter e Lazio) dove è stato raggiunto dal presidente Aurelio De Laurentis. La società ha preferito virare su Mazzarri piuttosto che su Igor Tudor per avere un traghettatore fino a giugno 2024.