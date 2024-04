Lazio, l’esito degli esami di Lazzari | I tempi di recupero

La Lazio di Tudor si prepara al Derby di sabato con la Roma, e dovrà certamente fare a meno di Manuel Lazzari. L’esterno si è sottoposto agli esami strumentali, e l’esito evidenzia una lesione di basso grado sul gemello laterale del polpaccio sinistro. Il giocatore italiano si era infortunato due giorni prima della sfida alla Juventus in campionato. Lazzari ha già iniziato le cure necessarie, e nei prossimi giorni saranno svolti altri esami per monitorare il recupero della lesione.

Lazio, i tempi di recupero di Lazzari

Con tutta probabilità Lazzari starà fuori per 10-15 giorni, come rivelato dal medico sociale della Lazio (Fabio Rodia). Di conseguenza i biancocelesti dovranno rinunciare al laterale difensivo per 2-3 impegni di campionato, e sperano di riaverlo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia all’Olimpico con la Juventus.