Si svuota l’infermeria per Inzaghi: in attacco è pronto il ritorno di Arnautovic

Buone notizie per Simone Inzaghi. In vista della sfida di lunedì contro l’Udinese, il tecnico nerazzurro potrà contare anche su Marko Arnautovic, che oggi si è allenato con i compagni e che sarà arruolabile per la prossima trasferta.

Inter, si scalda Cuadrado

C’è ancora da aspettare un pochino per quanto riguarda de Vrij e Cuadrado(il colombiano è fuori dal match contro la Juventus), che tentano il recupero per le prossime settimane, che potrebbero essere decisive per assegnare lo scudetto all’Inter, che aspetta con ansia questa seconda stella.