Camano (ag. Lautaro): “Stiamo lavorando per il futuro ma due anni ancora. Qui all’Inter è felicissimo”

A notte fonda è terminata ieri la festa in Piazza Duomo dell’Inter per la vittoria della seconda stella. Nell’acclamazione generale, inevitabilmente Lautaro è stato il più osannato da parte dei tifosi nerazzurri. Capitano e trascinatore, dentro come fuori dal campo: Lautaro Martinez negli ultimi anni è diventato un vero e proprio capopopolo.

Inter-Lautaro, si tratta

Per questo, nell’euforia generale per il grande traguardo scudetto, l’ambiente nerazzurro continua a chiedersi quando arriverà il rinnovo di contratto dell’attaccante argentino, ad oggi in scadenza giugno 2026. Così a riguardo risponde direttamente Alejandro Camano, agente del giocatore, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it: “Lautaro è felicissimo all’Inter! Questo è il momento di godersi la gioia di essere campione con la sua gente. E’ arrivato un grande traguardo con il lavoro suo e dei suoi compagni, ma anche dello staff tecnico e dei dirigenti. E’ anche il momento di accelerare sul rinnovo? Lui ha ancora due anni di contratto. Per il futuro stiamo lavorando. Se sarò presto a Milano? L’Italia è la mia seconda terra”.