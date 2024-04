Inter, via ai rinnovi: Inzaghi già in settimana? Barella tutto fatto, Lautaro manca qualche dettaglio

L’Inter per la prossima stagione non farà cambiamenti, la rosa, così come dichiarato dalla società resterà quasi la stessa. I nerazzurri sono pronti a qualche addio e ad inserire novità importanti, ma si punta sui big di sempre: pronti al rinnovo di Barella, Lautaro e Inzaghi.

Inter, pronti ai rinnovi dei big

Il primo rinnovo in arrivo sarà quello di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino e i dirigenti si vedranno a breve, forse già in settimana, per pianificare il futuro. Inzaghi firmerà il prolungamento fino al 2027, due anni in più rispetto all’attuale scadenza, con relativo adeguamento economico.

Una volta archiviato il rinnovo del tecnico, si passerà a Lautaro e Barella. Capitano e vice saranno l’asse portante della squadra anche nelle prossime stagioni. I due nuovi contratti partiranno tecnicamente dal prossimo primo luglio. La scadenza per entrambi i contratti dovrebbe essere 2029. Il primo a dover rinnovare sarà Barella, perché il centrocampista ha già trovato l’accordo con la società nelle scorse settimane. Per il giocatore sardo il rinnovo prevede un contratto da 7 milioni di euro netti, tra parte fissa e variabile, con quest’ultima abbastanza semplice da centrare.

Infine toccherà a Lautaro. Con l’argentino ci sarà un accordo da 9 milioni netti a stagione, stipendio molto più alto rispetto a quello attuale di 6 milioni. Le prossime settimane saranno decisive e importati, tutti hanno intenzione di chiudere la trattativa, anche perché il Toro ha ricevuto diverse chiamate dall’Arabia e da altre big.