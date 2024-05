Inter, il ritorno di Correa ostacola il mercato

A causa dell’eliminazione del Marsiglia dall‘Europa League, Joaquin Correa tornerà all’Inter. Come noto, l’argentino è in prestito al club transalpino, con riscatto forzato solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Inter, il ritorno di Correa

Il riscatto del giocatore argentino non accadrà e, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, la situazione diventerà ancora più complicata vista la finestra di mercato estiva. Correa tornerà a Milano con un anno di contratto e uno stipendio da 3,5 milioni annui. Inoltre, il Corsport aggiunge che la stagione deludente dell’argentino, non aiuterà a far sì che arrivino offerte da parte di altre squadre e il suo ritorno ostacolerà, anche la ricerca di un nuovo attaccante per la squadra nerazzurra.