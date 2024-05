In Viale della Liberazione si lavora a pieno ritmo per il mercato. L’Inter non ha intenzione farsi trovare impreparata la prossima stagione. La ricerca verso l’esterno destro che possa raccogliere l’eredità di Dumfries, forse è stato individuato.

Inter, Dedic in pole per il dopo-Dumfries

L’olandese, con un contratto in scadenza (2025) e senza aver cercato l’intesa giusta con i nerazzurri, sembra sempre più lontano da Milano, quindi il club ha pensato di fissare il prezzo per la sua partenza, ma allo stesso tempo si cerca il suo erede. Il club nerazzurro ha messo gli occhi su Amar Dedic, talento bosniaco del Salisburgo, classe 2002.

Amar Dedic è un vero e proprio talento, nonostante la giovane età lo ha già dimostrato sul campo, non solo in campionato, ma anche con le coppe che ha giocato con i Red Bulls. L’intoppo potrebbe arrivare con il contratto, il giovane ha firmato con gli austriaci un contratto che scade nel 2027, non a breve quindi. L’attuale valutazione del difensore è di 20 milioni di euro, non destinata a scendere. L’Inter lo segue, le relazioni sono state molto positive, il ragazzo in passato è stato seguito anche dalla Roma ma non si è mosso anche per scelta personale. L’Inter proverà a portarlo via da Salisburgo in caso di vendita di Dumfries.