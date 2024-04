Milan, spunta un nuovo nome per la panchina rossonera | Le ultime

Il divorzio fra il Milan e Stefano Pioli sembra ormai ad un passo. Dopo cinque stagioni e mezzo, il tecnico lascerà i rossoneri, pagando il prezzo di due stagioni senza trofei dopo aver vinto lo scudetto.

Milan, il possibile sostituto di Pioli

I dirigenti rossoneri hanno già iniziato la ricerca del successore di Pioli, mettendo nel mirino diversi nomi. Oggi il Corriere della Sera riporta un nome menzionato solo negli ultimi mesi: Francesco Farioli, giovane allenatore italiano ed ex collaboratore di Roberto De Zerbi e attuale tecnico del Nizza. A 35 anni, Farioli è ancora giovanissimo e considerato un destinato alla panchina: è laureato in filosofia e possiede alcuni dei requisiti che il Milan cerca, ovvero gioventù e idee di gioco. Però non ha molta esperienza, soprattutto in campo internazionale.