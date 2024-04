Milan, l’Inter pone fine al ciclo di Pioli | Per il prossimo allenatore deciderà Cardinale

Debacle Diavolo a San Siro. Leao e i suoi poco brillanti, con poca grinta, se non la rabbia finale che porta addirittura a due esplosioni (Theo e Calabria). Risultato? Sesto derby consecutivo perso e Inter che festeggia la seconda stella in casa del Milan. Basterebbe questo a raccontare il momento da incubo che si vive nell’universo rossonero. Quel che è sicuro è che la serata di ieri, con i nerazzurri che hanno vinto l’ennesima stracittadina con il risultato di 2-1, ha segnato la fine del ciclo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, come suggerisce questa mattina la Gazzetta dello Sport.

Pioli arrivato al capolinea: scende dal treno Milan con le ossa rotte

Quella di ieri è stata una prestazione che ha sancito un aprile terrificante per il Diavolo e una stagione molto deludente, specialmente quando si sono presentati i big match veri e propri nei quali i rossoneri hanno steccato. Il divario di 17 punti in classifica con l’Inter si è visto tutto e anche i limiti tattici e tecnici di una squadra, il Milan, arrivata frustrata all’impegno di ieri. Pioli ha riprovato a dare qualche certezza ma anche le scelte di ieri si sono rivelate sbagliate: come con la Roma, i rossoneri hanno perso di colpo tutte le certezze e neanche i giocatori più rappresentativi son stati in grado di invertire la rotta. E alla fine i rossoneri, nervosi con due espulsioni, hanno dovuto assistere alla festa dei cugini in casa propria. Ora il club rossonero dovrà ripartire ma non lo farà con Stefano Pioli, il cui ciclo è arrivato al capolinea. L’allenatore, che verrà lasciato lavorare fino a fine stagione anche per rispetto e riconoscenza di quanto fatto a Milanello in questi anni, ha comunque rimandato ancora una volta le domande sul suo futuro a fine partita: “Ciclo finito? Onestamente non lo so. Io qui sto bene, lavoro bene, credo che questa squadra abbia margini di miglioramento. Ora finiamo la stagione e poi faremo tutte le valutazioni possibili“.