Frena ancora la Juventus di Allegri | Il derby della mole finisce 0-0

Partita intensa ma bloccata allo Stadio Olimpico Grande Torino con entrambe le squadre molto attente per tutti i 90 minuti. Il pallone è più del Torino che si rende pericoloso in un paio d’occasioni con i cross di Bellanova, ma la Juventus quando riparte ha qualche occasione per fare male, da sottolineare l’iniziativa di Yildiz con il destro a giro ben parato da Milinkovic Savic. Da sottolineare la grande occasione capitata sulla testa di Lazaro al 94′, che spara alto da pochi passi e non riesce a portare in vantaggio i granata.

Torino-Juventus, il tabellino:

TORINO: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda (dal 32′ st Lazaro); Vlasic; Sanabria (dal 32′ st Okereke), Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Masina, Lovato, Ilic, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Savva, Ciammaglichella. All. Juric.

JUVENTUS: Szczesny; Gatti (dal 33′ st Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 19′ st Iling); Chiesa (dal 19′ st Yildiz), Vlahovic (dal 33′ st Kean). A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Weah, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia. All. Allegri.

Ammoniti: Gatti, Vojvoda, Ricci, Cambiaso

Espulsi: Juric

Recupero: 3′ pt, 7′ st