Del Piero: “Yildiz è uno dei calciatori che mi piace di più. L’anno scorso Allegri ha fatto un mezzo miracolo”

Intervistato da Radio Serie Tv Rds, Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, è tornato a parlare della squadra bianconera e di Massimiliano Allegri.

Del Piero: “Allegri lo ha detto: l’obiettivo era la Champions”

“Yildiz? Sicuramente è tra i ragazzi che mi piacciono di più, ha fatto vedere qualcosa. Anche Fagioli e Miretti hanno fatto cose incredibili, buone anche per la nazionale. Non dobbiamo avere fretta, non serve mettere pressione. Juventus? Con l’addio allo scudetto dopo il ko contro l’Inter, penso ci sia stato un riassestamento generale degli obiettivi che però Allegri ha sempre dichiarato: tornare in Champions, lanciare i giovani e giocarsi un trofeo come può essere la Coppa Italia. L’anno scorso il mister ha fatto un mezzo miracolo”. Queste le parole dell’ex giocatore.