Juventus, parla Del Piero: “Allegri e la squadra hanno diverse attenuanti”

L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” parlando della crisi profonda che sta attraversando la Juve, nelle ultime 4 solamente due punti conquistati per la squadra di Allegri. Ecco quali sono le problematiche secondo l’ex bandiera bianconera.

Juventus, Del Piero: “Il fatto di non avere le coppe doveva essere sfruttato meglio”

“È un discorso un po’ complesso, ci sono diverse attenuanti sia per Allegri che per i giocatori, penso ai casi Pogba e Fagioli che sono di campo ma anche extra campo, le situazioni varie da sistemare. La squadra ad oggi ha molti ragazzi che per la prima volta affrontano determinate partite, ne abbiamo parlato anche dopo Inter-Juve. Sicuramente la Juve doveva sfruttare meglio l’occasione di non avere le coppe. Allegri è stato bravo lo scorso anno a tenere unita la squadra, la Juve doveva arrivare in uno stato diverso alla ripartenza delle coppe, dal punto di vista della classifica ma anche nervoso. Ci sono delle attenuanti ma ci sono anche delle coppe”.