L'esterno si trasferisce in granata

Raoul Bellanova al Torino, ci siamo. L’esterno classe 2000 ex Inter, lascia il Cagliari a titolo definitivo e si trasferito nel club di Cairo per 7 milioni di euro più 1 di bonus. Per il calciatore contratto quadriennale da 1 milione e 100mila euro netti l’anno.