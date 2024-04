Lazio-Juventus, tornano Immobile e Guendouzi, out Kamada | I convocati di Tudor

Tudor ritrova tra i convocati per la sfida di stasera alla Juventus Immobile e Guendouzi

Tudor ha comunicato alla squadra la lista dei convocati in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, tutti presenti a patto di Kamada che rimane out. Tornano a disposizione per la gara di stasera anche Immobile e Guendouzi.

Lazio-Juventus, la lista dei convocati di Tudor

Portieri: Sepe, Mandas, Renzetti

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Rovella

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Gonzalez.