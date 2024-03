Inzaghi recupera i pezzi, Sommer pronto per la sfida con l'Empoli

Sommer pronto per Inter–Empoli, il portiere di nuovo in gruppo e recuperato per la sfida con l’Empoli. A Inzaghi la decisione se schierarlo dal 1′ o se affidare ad Audero il compito di blindare la porta interista nella sfida con i toscani.

Il recupero di Sommer si aggiunge a quelli di Carlos Augusto e Sensi, un’Inter quasi al completo pronta ad affrontare al meglio il finale di stagione che dovrebbe portare i nerazzurri alla conquista del tricolore.