Roma corsara a Udine, ci pensa Cristante (1-2)

La Roma sfrutta al meglio i 18′ di recupero e in zona Cesarini si aggiudica la sfida in terra friulana. Ci pensa Cristante a regalare vittoria e tre punti ai giallorossi. Un’occasione per parte sprecata e 1 a 1 che sembrava ormai il risultato finale, invece al fotofinish arriva il colpo da tre punti firmato Cristante per la gioia di De Rossi e del popolo giallorosso. Tre punti pesanti per un posto in Champions, giallorossi a -4 dal quarto posto.

Il tabellino di Udinese-Roma 1-2

UDINESE (3-5-1-1): 40 Okoye; 18 Perez (90′ Kabasele), 29 Bijol, 31 Kristensen; 13 Ferreira, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra; 17 Lucca

A disp. 1 Silvestri, 93 Padelli, 2 Ebosele, 6 Zarraga, 7 Success, 9 Davis, 16 Tikvic, 22 Brenner, 27 Kabasele

All. Fabio Cannavaro

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 6 Smalling (88′ Llorente), 69 Angelino; 2 Karsdorp (93′ El Shaarawy), 4 Cristante, 7 Pellegrini (C), 37 Spinazzola; 21 Dybala, 17 Azmoun; 9 Abraham

A disp. 1 Rui Patricio, 63 Boer, 14 Llorente, 19 Celik, 43 Kristensen 35 Baldanzi, 20 Sanches, 52 Bove, 92 El Shaarawy, 67 Joao Costa

All. Daniele De Rossi

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)

Assistenti: Rossi – Laudato

IV Uomo: Rapuano

VAR: Aureliano

AVAR: Di Paolo

Marcatori: 23′ Pereyra, 64′ Lukaku, 95′ Cristante

Tiri totali (in porta): 9 (3) – 19 (5)

Calci d’angolo: 4 – 8