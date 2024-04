Udinese: riscatto di Lucca più complicato in caso di retrocessione

Non è bastato il cambio di allenatore ad Udine, Fabio Cannavaro nel recupero dei 18 minuti contro la Roma di questo pomeriggio non è riuscito a dare la scossa, ed ora il cammino in campionato per i bianconeri è complicato. L’Udinese nel prossimo turno è attesa dalla difficile trasferta a Bologna, che è in piena corsa Champions e poi riceverà il Napoli in casa, prima dei tre spareggi contro Lecce, Empoli e Frosinone.

Lorenzo Lucca è partito titolare anche oggi, ma si è letteralmente mangiato il gol vittoria con un tiro in diagonale, parato da Svilar. Lucca è in prestito all’Udinese con diritto di riscatto a 7.5 milioni, e nelle scorse settimane la società bianconera aveva manifestato la volontà di riscattarlo. Ma in caso di una clamorosa retrocessione dell?udinese, le cose per il Pisa potrebbero complicarsi, non sarebbe più cero il riscatto dell’attaccante ex Palermo da parte dell’Udinese.