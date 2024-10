Roma – Inter, le scelte di Juric e Inzaghi | Le formazioni

Tutto pronto per Roma – Inter, i giallorossi di Juric ospitano all’Olimpico i nerazzurri di Inzaghi. Una sfida con tre punti pesantissimi in palio, i capitolini puntano a rilanciarsi in campionato, la formazione di Milano deve rispondere al Napoli capolista protagonista di una vittoria nell’anticipo della Domenica sul campo dell’Empoli. Un Roma – Inter da non perdere.

Le formazioni di Roma e Inter

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Kone, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi