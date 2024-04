La Roma ha archiviato la gara contro l’Udinese, solo pochi minuti da recuperare, dopo lo stop per il malore di NDicka. Adesso la testa è già a Napoli; domenica, al Maradona, big match contro gli Azzurri, ma per Daniele De Rossi è allarme infortuni in difesa.

Roma, contro il Napoli tocca a Mancini-Huijsen

Il tecnico della Roma dovrà fare i conti con un’emergenza in difesa: contro il Napoli non ci saranno Llorente, Ndicka e Smalling. Il primo è squalificato, l’ivoriano punta a tornare col Leverkusen, mentre l’inglese ieri si è fermato per un problema all’inguine, all’88 minuto, durante il match contro l’Udinese il difensore ha avuto un problema muscolare all’altezza dell’inguine ed è stato prontamente sostituito. L’ex Manchester United dovrà effettuare dei controlli per stabilire i tempi di recupero.

A questo punto, contro i partenopei sarà l’occasione della coppia Mancini-Huijsen. I due hanno già avuto modo di giocare insieme, in difesa a 4 nella partita contro il Frosinone. Durante quell’occasione Huijsen ha anche messo a segno un gran gol.