Roma, infortunio Dybala: nessuna lesione per l’argentino | Proverà ad esserci a Leverkusen

Escluse lesioni all'adduttore per Paulo Dybala, l'argentino dovrà sottoporsi a terapie per recuperare per la sfida con il Bayer Leverkusen

Per la Roma sospiro di sollievo per Dybala che era uscito ieri sera all’intervallo della gara contro la Juventus. Oggi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’affaticamento muscolare, niente lesione all’adduttore.

Roma, Dybala proverà ad essere tra i convocati per la sfida di Leverkusen

Come riferisce Angelo Mangiante di “Sky Sport” Dybala non ha accusato lesioni, quindi il suo problema muscolare adesso sarà gestito con terapie per cercare di recuperare ed essere convocabile giovedì per il ritorno della semifinale di Europa League in Germania contro il Bayer Leverkusen.