Il papà di Sorrentino svela: “Con Conte abbiamo parlato di Milan e Napoli ma con ADL c’è distanza”

“Con Conte si è parlato certamente del Napoli anche perché lo rivedo ogni anno. Tra noi c’è un rapporto di amicizia e di calcio dopo che siamo stati insieme per 4 stagioni alla Juventus”. Queste le parole di Roberto Sorrentino, papà dell’ex calciatore Stefano e grande amico di Antonio Conte, è intervenuto durante la trasmissione “Club Napoli All News” per parlare dell’ex allenatore della Juventus.

Calciomercato, Conte conteso da Milan e Napoli

E poi ancora: “Una piazza come Napoli per lui è importante. Per quello che ho percepito, qualche contatto c’è stato, però c’è distanza per le situazioni che ci sono a Castelvolturno rispetto a quelle a cui era abituato lui. Se abbiamo parlato di Milan? Direi proprio di sì…”.