Bargiggia sicuro: “Conte vuole tornare alla Juventus. Al Napoli vedo bene Italiano”

Sono queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista e conduttore televisivo, che intervenuto ai microfoni di TV Play, ha parlato del futuro dell’allenatore leccese che potrebbe essere di nuovo bianconero.

Calciomercato, Conte verso la Juventus | Le ultime

“Conte? Dal Napoli continuano a mandargli segnali, ma credo che lui non stia prendendo in considerazione questa ipotesi. Vuole tornare alla Juventus, ma per Giuntoli non è l’allenatore ideale per la nuova politica del club. Palladino e Thiago Motta sono apprezzati se Allegri dovesse andare via, mentre a Napoli vedo più un allenatore come Italiano“.