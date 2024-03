Verso Fiorentina-Milan, Pioli: “Out Kjaer. A fine stagione dirò cosa vorrò per il prossimo anno”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, ha parlato in vista della sfida di domani contro la Fiorentina.

Sulla sfida contro la Fiorentina dopo la scomparsa di barone: ”Purtroppo non è la prima situazione del genere che succede alla Fiorentina. Firenze e i tifosi sono fantastici quando si tratta di unirsi e compattarsi in questi momenti. Quando colpiscono questi lutti diventano una grande famiglia. Ci aspetterà un ambiente particolare all’inizio. Il ricordo è vivo, ha fatto molto bene in questi anni. Però poi ci sarà la partita e ci sarà da giocare”.

Come stanno i giocatori dopo la pausa nazionali: “Chi è rimasto a casa ha recuperato e lavorato molto bene, chi è andato via – a parte Kjaer che non sarà convocato per un affaticamento ma è solo precauzione – stanno tutti bene. L’unico che ha faticato tanto è stato Pulisic, lo valuterò bene ma mi sembrava in ottime condizioni”.

Sul razzismo: ”Diventa difficile giudicare l’episodio, perché non ho tutto sotto mano. Nel 2024 però tutti dobbiamo essere contro agli episodi di razzismo”.

Sul rush finale: “Comincia finalmente il periodo decisivo. Quanto fatto fino a oggi è importante, ma dipende tutto da come finisce la stagione. Saranno due mesi importanti”.

La distanza dall’Inter: “Loro hanno fatto un campionato eccezionale, noi negli ultimi due o tre mesi ci siamo avvicinati tanto a livello di gioco, siamo molto competitivi e vogliamo esserlo fino alla fine”.

Su Reijnders: ”Tijjani è tornato carico e soddisfatto dall’Olanda. Sta lavorando in maniera diversa in fase di non possesso e quello deve essere il suo obiettivo. È sorridente, sereno e un grande lavoratore. Migliorerà grazie alla sua qualità e disponibilità”.

Sul futuro: “Ci sta che parliate molto del mio futuro, forse un po’ troppo ma io non devo pensare al futuro, devo pensare a domani e fare il meglio possibile per rendere questa stagione al più positiva possibile. A fine stagione ti dirò cosa vorrei fare o non fare, adesso pensiamo alla Fiorentina, poi Lecce, Sassuolo, Roma…ci sono tante partite da giocare”.

Su Theo: “Theo mancherà tanto, il suo rendimento negli ultimi mesi è stato devastante, ci dà tante soluzioni ma adesso dovremo cercare di sfruttare le caratteristiche di Florenzi che può darci altro.”

Sulle condizioni di Bennacer: “Ha sfruttato bene questa settimana, sta bene e potrebbe giocare dall’inizio, così come no. Devo valutare.”

Sulle voci di mercato su Giroud: “Giroud è carico, determinato e sereno. Sta bene, nessuno sta pensando al futuro, siamo tutti concentrati sul presente perché sappiamo che è un periodo decisivo”.

Sulla Fiorentina: ”La Fiorentina è una squadra forte che in casa ha perso solo con l’Inter immeritatamente. Qui abbiamo sempre fatto fatica ma domani vogliamo fare meglio”.