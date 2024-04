Pulisic: “Sono cresciuto molto qui. Al Milan ho ritrovato la mia autostima”

Nonostante la sconfitta contro l’Inter che ha comportato la vittoria dello Scudetto per i neroazzurri, il Milan deve lasciarsi scivolare addosso l’amarezza per affrontare con coraggio le ultime cinque giornate per assicurarsi il secondo posto minacciato dalla Juve distante cinque punti dai rossoneri. Inoltre i due club si incontreranno domani nel posticipo della 34esima giornata, in cui il Milan avrà la possibilità di allungare di altri 3 punti per portarsi a +8 con solo tre giornate rimanenti.

Pulisic:”Sono sorpreso di quanto sia difficile la Serie A. È stato un grande test”

In attesa del tanto atteso match di domani, l’esterno del Milan Christian Pulisic ha parlato così ai microfoni di ESPN:

“Penso di essere cresciuto molto qui, non saprei dire bene come. Sono sorpreso di quanto siano difficili molte partite in questo campionato, penso che sia stato un grande test per me, penso che dipenda molto da questo, anche solo per aver avuto l’opportunità di giocare qui. Ho avuto molte possibilità di mostrare quello che posso fare e mi è stato dato spesso un ruolo creativo e molta libertà di azione. Questo ha avuto un ruolo molto importante nel farmi ritrovare la mia autostima”.